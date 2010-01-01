На поверхности водоема легко можно увидеть яркую дорожку света, тянущуюся от солнца. Это заметнее, когда солнце встает или садится. В древности люди, пытаясь объяснить это явление, могли связать его с магией и волшебством. Како...

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На поверхности водоема легко можно увидеть яркую дорожку света, тянущуюся от солнца. Это заметнее, когда солнце встает или садится. В древности люди, пытаясь объяснить это явление, могли связать его с магией и волшебством. Какое объяснение этому можно дать?

Автор: Гость