Сообщение про акул . -Общая характеристика . -Особенности внутреннего и внешнего строения . -Группа рыб , представители . На 2-3 минуты Пожалуйста Срочно надо !!!

Биология
Сообщение про акул . -Общая характеристика . -Особенности внутреннего и внешнего строения . -Группа рыб , представители . На 2-3 минуты Пожалуйста Срочно надо !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая линия, внутренние жабры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте словосочетания к словам вчера, завтра, пятница, сегодня, четверг.
Ответить
Математика
Выбери верную запись 1] 74:6=11(ост.8) 2] 82:7=11(ост.4) 3] 58:5=11(ост.3)
Ответить
Другие предметы
Как засунуть бегемота в холодильник в трёх действиях ,а затем засунуть жирафа в холодильник четырёх действиях??? Помогите плиз очень нужно!!!
Ответить
Русский язык
Придумайте словосочетания к словам вчера, завтра, пятница, сегодня, четверг.
Ответить
Русский язык
Составьте сочинения о школе))
Ответить