Здравствуйте решите пожалуйста
Математика
Здравствуйте решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы B и P = по 68° 180-(68+68)=44 - угол О
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