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Написать уравнение Sn+Cl2O7
Химия
Написать уравнение Sn+Cl2O7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Sn+4Cl2O7 -> 2Sn(ClO4)2+6O2
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