Как однажды наш кот охотился сочинение (Спасибо)
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Как однажды наш кот охотился сочинение (Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашего кота зовут Тимка. Он очень красивый и мягкий. Его любимым занятием служит охота на мух, бабочек и прочих животных. Однажды он гонял муху по дому около часа, но так и не смог её поймать. С обиженной мордочкой он вышел на улицу и пошёл копаться в осенних листьях деревьев. Вот такой у нас охотник)
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