Как однажды наш кот охотился сочинение (Спасибо)

Гость: Гость:

Нашего кота зовут Тимка. Он очень красивый и мягкий. Его любимым занятием служит охота на мух, бабочек и прочих животных. Однажды он гонял муху по дому около часа, но так и не смог её поймать. С обиженной мордочкой он вышел на улицу и пошёл копаться в осенних листьях деревьев. Вот такой у нас охотник)