На координатной плоскости постройте треугольник abc относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.

Математика
На координатной плоскости постройте треугольник abc относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На координатной плоскости постройте треугольник, симметричный треугольнику ABC относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.
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