На координатной плоскости постройте треугольник abc относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.
Математика
На координатной плоскости постройте треугольник abc относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На координатной плоскости постройте треугольник, симметричный треугольнику ABC относительно оси Oy запишите координаты вершин полученного треугольника.
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