Описание любого героя из рассказа Конь с розовой гривой

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Из рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой» нам становиться известно о небольшом происшествии в жизни сироты, жившего с бабушкой. Бабушка обещает маленькому несмышленому мальчику купить пряник в виде коня с розовой гривой. Для этого ему нужно пойти с соседскими ребятами и насобирать земляники. Еще только представив, как бабушка подарит ему пряничного коня, он испытывает сильное умиротворение от того, как его дружки будут ухлестывать за ним, лишь бы он угостил их этим пряником. В то время многие соседи жили впроголодь и уже поэтому обладание таким подарком возносило его. Одни из соседских ребят, собрав, немного ягоды, не удержались от соблазна насытиться сладкой сочной ягодой. Другие же, постарше надавали им за это тумаков. Закончилось всё дракой, в которой они рассыпали и помяли последние сочные плоды. Наш герой, подкрепленный верой в скорое получение своего заветного коня, продолжает собирать землянику. Драчуны, оставшиеся без ягод, подначивают мальчишку, обзывая его жадиной. Он не удерживается от дурного влияния соседских и высыпает свои ягоды на съедение последним. Не желая остаться без подарка, мальчик обманывает бабушку. Он набивает свой туесок травой, присыпав сверху небольшим количеством ягод. К утру мальчишку одолевает совесть и он решает признаться бабушке, но уже поздно – бабушка уезжает на рынок. После возвращения бабушки из города, ему становиться настолько стыдно, что он не решается приходить домой. Всё таки, набравшись смелости, он возвращается домой, где его ждет бабушка, уже успевшая, рассказать всем о его махинации. Попросив у бабушки прощения, мальчик получает долгожданную награду – пряничного коня с розовыми гривой, глазами, копытами и хвостом. Автор рассказа показывает нам, какой поучительный и строгий урок получил мальчик от своей бабушки, но в тоже время об этом говориться с улыбкой над его проделкой. Вот как бабушка приголубила нашего героя «розовым конем» . Рассказ подчеркивает нам значимость умения признавать свои проступки, быть честным и иметь храбрость брать ответственность на себя. Такие черты характера важны для любого человека – взрослого или нашего маленького героя. Поучительность бабушкиного поступка заключается в вознаграждении постыдного поступка мальчика, заставив его при этом краснеть перед всеми, кому она об этом рассказала. Такие уроки запоминаются надолго и помогут мальчику остеречься таких проступков впредь.