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Помогите срочно,пожалуйста!Найти только R!
Физика
Помогите срочно,пожалуйста!Найти только R!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1 самое первое это с верха
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