Ребятушки, очень прошу, помогите, пожалуйста! В городах А и В производится два вида товаров - костюмы и платья. В таблице показано, сколько костюмов и платьев производится в ателье двух городов за 1 день, если все ресурсы буду...

Экономика

Ребятушки, очень прошу, помогите, пожалуйста! В городах А и В производится два вида товаров - костюмы и платья. В таблице показано, сколько костюмов и платьев производится в ателье двух городов за 1 день, если все ресурсы будут использованы либо на выпуск костюмов, либо на пошив платьев. Товары___Город А___Город Б Костюмы____3_________2___ Платья______3_________1___ 1)При отсутствии торговли между городами какова относительная цена платья в обоих городах? 2)Какой из городов имеет сравнительное преимущество в производстве платьев? Почему? 3)Если города начнут торговать друг с другом, что будет экспортировать каждый из них? 4) В каких пределах установится цена на платья в условиях свободной торговли между городами?

Автор: Гость