Ребятушки, очень прошу, помогите, пожалуйста! В городах А и В производится два вида товаров - костюмы и платья. В таблице показано, сколько костюмов и платьев производится в ателье двух городов за 1 день, если все ресурсы буду...
Экономика
Ребятушки, очень прошу, помогите, пожалуйста! В городах А и В производится два вида товаров - костюмы и платья. В таблице показано, сколько костюмов и платьев производится в ателье двух городов за 1 день, если все ресурсы будут использованы либо на выпуск костюмов, либо на пошив платьев. Товары___Город А___Город Б Костюмы____3_________2___ Платья______3_________1___ 1)При отсутствии торговли между городами какова относительная цена платья в обоих городах? 2)Какой из городов имеет сравнительное преимущество в производстве платьев? Почему? 3)Если города начнут торговать друг с другом, что будет экспортировать каждый из них? 4) В каких пределах установится цена на платья в условиях свободной торговли между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) в городе А: 1 п.=1 к., в городе В: 1 п.=2 к., 2) город А; 3) город А экспортирует платья, город В – костюмы; 4) 1 к. < 1 п. < 2 к.;
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