Составьте сочинения о школе))

Гость: Гость:

МОЯ ШКОЛА. Школа еще совсем пустая. Непривычно тихо. Я быстро поднимаюсь на третий этаж и подхожу к окну. Сегодня я пришла раньше, потому что мы с Мариной дежурные. Но она почему-то опаздывает. Проходит десять минут, и коридоры наполняются веселым ребячьим шумом. Звенит звонок, и все расходятся по своим классам.В кабинет входит наш учитель истории. Он рассказывает нам о героических подвигах древних римлян и греков. Это захватывающе интересно!На первой перемене у нас зарядка, которую проводят старшеклассники.Впереди еще четыре урока. Среди них мой самый любимый — география. Сегодня я узнала, как нужно ориентироваться на местности. Теперь можно смело отправляться с друзьями в поход — не заблудимся. Так на каждом уроке мы изучаем что-то интересное, узнаем много нового и полезного.Окончились уроки. Куда пойти? Как много нужно успеть сделать! Хочется сходить на выставку цветов, поиграть с младшей сестрой. Но сейчас я спешу на тренировку, где меня ждут теннисная ракетка и мяч. Тренер снова будет учить отрабатывать удары и совершенствовать технику игры. Возможно, скоро я поеду на показательные соревнования. А после тренировки я спешу домой, ведь сколько уроков нужно успеть выучить. Свободного времени почти не остается, но я рада, что день был плодотворным и я не потратила время зря. Надеюсь что спасибо скажут. :) У меня просто сочинение в текстовом документе осталось вот я и копировала своё сочинение .