Придумайте словосочетания к словам вчера, завтра, пятница, сегодня, четверг.
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Придумайте словосочетания к словам вчера, завтра, пятница, сегодня, четверг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождливое вчера, загадочное завтра, веселая пятница, законченное сегодня, любимый четверг
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