Как засунуть бегемота в холодильник в трёх действиях ,а затем засунуть жирафа в холодильник четырёх действиях??? Помогите плиз очень нужно!!!

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Как засунуть бегемота в холодильник в трёх действиях ,а затем засунуть жирафа в холодильник четырёх действиях??? Помогите плиз очень нужно!!!

Автор: Гость