Как засунуть бегемота в холодильник в трёх действиях ,а затем засунуть жирафа в холодильник четырёх действиях??? Помогите плиз очень нужно!!!
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Как засунуть бегемота в холодильник в трёх действиях ,а затем засунуть жирафа в холодильник четырёх действиях??? Помогите плиз очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегемот: 1)открыть холодильник 2)засунуть бегемота 3) закрыть холодильник Жираф: 1) открыть холодильник 2)достать бегемота 3) засунуть жирафа 4) закрыть холодильник
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