Из 112 г жженой извести получено 120 г гашенной извести. Определите массовую долю выхода продукции реакции.
Химия
Из 112 г жженой извести получено 120 г гашенной извести. Определите массовую долю выхода продукции реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: CaO+H₂O=Ca(OH)₂ Найдем количество вещества жженой извести: моль Найдем количество вещества гашеной извести: моль (исходя из уравнения) Найдем массу гашеной извести от теоретического: г (m₁ - масса от практического, m₂ - масса от теоретического) Найдем выход продукта реакции: η(Ca(OH)₂)= или 81% Ответ: 81%
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