Положение относительно условных линий на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, полюсов, нулевого меридианы, 180- го меридианы
География
Положение относительно условных линий на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, полюсов, нулевого меридианы, 180- го меридианы
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А что надо сделать объясни
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