Мальчик и девочка двигались на встречу одинаковое время. Мальчик до встречи преодолел 8км, а девочка - 4км. С какой скоростью двигался каждый ребенок, если скорость мальчика на 2км/час больше чем скорость движения девочки?
Математика
Мальчик и девочка двигались на встречу одинаковое время. Мальчик до встречи преодолел 8км, а девочка - 4км. С какой скоростью двигался каждый ребенок, если скорость мальчика на 2км/час больше чем скорость движения девочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 + 4 = 12 (км) - нужно пройти в общем. 2) 12 : 2 (2 - это мальчик и девочка) = 6 (км\ч) - средняя скорость 3) 6 + 2 = 8 (км\ч) - скорость мальчика 4) 6 - 2 = 4 (км\ч) - скорость девочки Ответ: скорость мальчика 8км\ч, скорость девочки 4км\ч
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