Мальчик и девочка двигались на встречу одинаковое время. Мальчик до встречи преодолел 8км, а девочка - 4км. С какой скоростью двигался каждый ребенок, если скорость мальчика на 2км/час больше чем скорость движения девочки?

Математика

Мальчик и девочка двигались на встречу одинаковое время. Мальчик до встречи преодолел 8км, а девочка - 4км. С какой скоростью двигался каждый ребенок, если скорость мальчика на 2км/час больше чем скорость движения девочки?

Автор: Гость