Look at the pictures and say what the objects are full of. Учебник Верещагина 4 класс 2 часть стр 62 номер 15 да?? 20 баллов

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Look at the pictures and say what the objects are full of. Учебник Верещагина 4 класс 2 часть стр 62 номер 15 да?? 20 баллов
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