Помогите пож.решить и оформить задачу в)

Математика
Помогите пож.решить и оформить задачу в)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 улице - 350 ф На 2 улице - ? на 70 б Всего - ? 1)350+70=420(ф)-всего 2)350+420=770(ф)-всего Ответ:770 фонарей всего Удачи!
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