Описание старшины Карпенка

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Описание старшины Карпенка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сялянски хлопец,Адслужыушы тэрминовую памочникам камандзира взвода,ен застауся яшчэ и год 10 служыу старшыной роты,Нарадиуся на Арлоушчыне,але вяртацца туды не выпадала шансу,жыу у вяликай сям'е больше можно узнать в главе 11
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