Описание старшины Карпенка

Гость: Гость:

Сялянски хлопец,Адслужыушы тэрминовую памочникам камандзира взвода,ен застауся яшчэ и год 10 служыу старшыной роты,Нарадиуся на Арлоушчыне,але вяртацца туды не выпадала шансу,жыу у вяликай сям'е больше можно узнать в главе 11