(a-b)в квадрате= Распешите подробнее,пожалуйста очень срочно
Математика
(a-b)в квадрате= Распешите подробнее,пожалуйста очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^2-б^2 так я делал в школе
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