Какие силы действуют между движущимися зарядами*
Физика
Какие силы действуют между движущимися зарядами*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнитная и электрическая (кулоновская) силы действуют между движущимися зарядами.
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