А бензобаке машины осталось 25л бензина что составлает 5/8 первоначального бензина в бензобаке

Математика
А бензобаке машины осталось 25л бензина что составлает 5/8 первоначального бензина в бензобаке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно узнать весь объем бензобака, то: 25:5=5 литров( это 1/8 часть бензобака) 5*8=40 литров весь объем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите пожалуйста❤️ Заранее спасибо
Ответить
Математика
Номер 293 помогите 295 еще Зарание спасибо
Ответить
Математика
Помогите это ПРАВИЛЬНО решить! (11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 1/3
Ответить
Английский язык
1. What was Charles Dickens? 2. Where was Charles Dickens from? 3.When was he born? 4. What did his family move to London? 5. What ďid he w...
Ответить
Математика
Из яблок груш и абрикос изготовили сок.груш в три больше чем абрикос и на 500 меньше чем яблок.всего понадобится 2 кг яблок и груш.сколько кг абрик...
Ответить