А бензобаке машины осталось 25л бензина что составлает 5/8 первоначального бензина в бензобаке
Математика
А бензобаке машины осталось 25л бензина что составлает 5/8 первоначального бензина в бензобаке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно узнать весь объем бензобака, то: 25:5=5 литров( это 1/8 часть бензобака) 5*8=40 литров весь объем.
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