Помогите это ПРАВИЛЬНО решить! (11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 1/3
Математика
Помогите это ПРАВИЛЬНО решить! (11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честно а что это за разделить?
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