Пожалуйста помогите нужно написать сочинение на тему: "в эпоху интернета можно об??йтись и без чтения книг"

Русский язык
Пожалуйста помогите нужно написать сочинение на тему: "в эпоху интернета можно об??йтись и без чтения книг"
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Гость:
Помогла с чем смогла))))))))))))))
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