Пожалуйста помогите нужно написать сочинение на тему: "в эпоху интернета можно об??йтись и без чтения книг"

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Пожалуйста помогите нужно написать сочинение на тему: "в эпоху интернета можно об??йтись и без чтения книг"

Автор: Гость