Вычислите: 1)12 целых 1/4-(7 целых 1/3+1 целых 1/6)=? 2)9 целых:6 целых-4 целых 2/11:2 целых=? Ре??ите пожалуйста примеры, за ранее огромное спасибо!!!
Математика
Вычислите: 1)12 целых 1/4-(7 целых 1/3+1 целых 1/6)=? 2)9 целых:6 целых-4 целых 2/11:2 целых=? Ре??ите пожалуйста примеры, за ранее огромное спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри сначало ты должна целые сложить а потом все остальное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: 1)12 целых 1/4-(7 целых 1/3+1 целых 1/6)=? 2)9 целых:6 целых-4 целых 2/11:2 целых=? Ре??ите пожалуйста примеры, за ранее огромное ...
Химия
Химия
Геометрия
Периметр угла 34 см. , одна сторона 17 см. , другая сторона на 2 см. <(меньше) третьего , найти все стороны.