Одним из значений слова стол в древнерусском языке было престол( трон княжения). С??ол (престол) находился в столице княжества. На престолах восседали князья, а позднее-цари. Города, где были княжеские или царские столы-престол...

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Одним из значений слова стол в древнерусском языке было престол( трон княжения). С??ол (престол) находился в столице княжества. На престолах восседали князья, а позднее-цари. Города, где были княжеские или царские столы-престолы (троны), стали называть стольными городами,а потом столицами. Найдите в тексте однокоренные слова какие из них не употребляются в современной речи почему является ли в современном русском языке однокоренные слова стол и столица подберите каждому из них родственные слова Выпишите однокоренные слова группами

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