Помогите найти текст песни дети 21 века

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Вроде бы этот текст: Текст песни:Помни Когда кончится мир В титрах должны быть наши смешные имена Зачем они жгут жизнь как колесную резину Молодое поколение, для них бежать за счастьем низко Для них жизнь как витрина А сам такой же Правды нет себе вру Новое утро о чем-то новом молю Я прощения прошу но я не признаю свою вину Пытаюсь быть богом Менять чужую погоду узнать значение времени Влияние моды Мимо нас пролетают секунды и годы Я в 21 веке Смотря на солнце я не закрываю веки И мы не верим в любовь Наши мечты грязные реки Мы все красивые Мальчики и девочки Мы модные худенькие Мы носимся в очках Мы курим и страдаем О наших чувствах по ночам Мы любим небо Крыши И пьяные духи Мы кого-то читаем Слушаем Иногда молчим Мы мечтаем о страсти Занимаемся сексом Ссоримся с родителями В ярости и видимся из детства Жертвы Интернета и табачной продукции Живущие сегодняшним днём и не зная ничего о будущем У нас нет будущего Мы его разбили Все наши мечты мишени в тире В 21 веке все боятся только нас Мы дети подземелья и каждый новый раз Едем на метро туда обратно И думаем что мы рок-звезды Ведь ненавидеть всех приятно Мы все так пафосны И вкусно пахнем духами Мы любим умные фразы И умные книги Не засыпая летними звёздными ночами Здесь каждый сам за себя И как война дарит пламя Уже брит поп играет Поднимая знамя В головах поп-арт Красками признания А в глазах плывет тоска Мы циники влюбленные в лазурь И нас манит соленая вода Мы пишем тайные стихи И каждый новый день для нас как испытание И новая весна Озаряет наше хрупкое сознание и просмоленные легкие Новыми печалями Мы так зависимы независимостью И мы любим Лондон Потому что это звучит красиво дождливо и музыкально Мы пропаганда нестандартности и индивидуальности Такие сильные фальшивки Замкнутые в себе Ведь если откроемся нас никто не поймёт Нас никому не жалко Нас не ставят в пример младшей сестре Мы такие странные красивые задумчивые Умные глупые Иногда наивные Мы летаем во сне и в жизни Мы подростки 21 века Мы боль хрупкость и лживая уверенность