Найди периметр прямоугольника если его длина меньше ширины на 5см, а площадь равна 36 см. кв
Математика
Найди периметр прямоугольника если его длина меньше ширины на 5см, а площадь равна 36 см. кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(5см+36см кв)×2=41×2=82см кв
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