Пожалуйста!!! Напишите главных героев оперы "Иван Сусанин"
Музыка
Пожалуйста!!! Напишите главных героев оперы "Иван Сусанин"
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Иван Сусанин - крестьянин села Домнина Антонида - дочь Ивана Сусанина Ваня - приёмный сын Ивана Сусанина Богдан Собинин - ополченец, жених Антониды Русский воин Польский гонец Сигизмунд, король польский Хоры крестьян и крестьянок, ополченцев, польских паненок, рыцарей; балет польских панов и паненок
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