Пожалуйста!!! Напишите главных героев оперы "Иван Сусанин"

Музыка
Пожалуйста!!! Напишите главных героев оперы "Иван Сусанин"
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Автор: Гость
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Гость:
Иван Сусанин - крестьянин села  Домнина Антонида - дочь Ивана Сусанина Ваня - приёмный сын Ивана Сусанина  Богдан Собинин - ополченец, жених Антониды  Русский воин  Польский гонец  Сигизмунд, король польский  Хоры крестьян и крестьянок, ополченцев, польских паненок, рыцарей; балет польских панов и паненок
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