ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ с контрольной работой по украинскому: 1) Познач групу іменни??ів у корені яких при відмінюванні НЕ відбувається чергування звуків І з О, Е а) вікно, сніг,робітник б) острів, стіл, пиріг в) двір, сіль, по...

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ с контрольной работой по украинскому: 1) Познач групу іменни??ів у корені яких при відмінюванні НЕ відбувається чергування звуків І з О, Е а) вікно, сніг,робітник б) острів, стіл, пиріг в) двір, сіль, повінь 2) Познач рядок, у якому в написанні закінчення іменника в орудному відмінку зроблена помилка: а) місцем, інеєм, чижем б) плющем, букварем, театром в) ножем, стільцем, плащом 3) Познач групу іменників, які в орудному відмінку пишуться з подвоєними буквами, а при вимові мають подовження звуків: а) чемність, ртуть, користь б) кров, медаль, гусінь в) осінь, мазь, повінь 4) Запиши кожен іменник у родовому відмінку однини. Підкресли зайве слово: Веселка, межа, сорочка, фабрика 5) Познач закінчення, які мають бути у поданих іменниках в орудному відмінку: Борщ, ніж, гараж, ключ а) -ем б) - ом в) - єм 6) Познач групу іменників, у написанні яких в орудному відмінку відбувається подвоєння букв: а) мідь, сіль, молодь б) ввічливість, хоробрість, доброчинність в) верф, матір, кров 7) Познач рядок словосполучень, у яких усі прикметники вжито в місцевому відмінку: а) рожевому небокраю; дорогій людині; у місцевій лікарні; б) на далекій заставі; від сусіднього поля; з радісним настроєм; в) на широкій галявині; в новому будинку; на високому пагорбі; 8) Утвори від іменників прикметники і запиши: Харків - Київ - Львів - село - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, даю 45 баллов

Автор: Гость