Пушкин "Узник" Как достигается в стихотворение удвоение образа неволи?

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Размещено: Ольга Николаевна Щербаненко - ср, 03/10/2012 - 21:13 Данные об автореАвтор(ы): Щербаненко Ольга НиколаевнаМесто работы, должность: МАОУ СОШ №12, г. Щелково, учитель русского языка и литературыРегион: Московская область Характеристики урока (занятия)Уровень образования: основное общее образованиеЦелевая аудитория: Учитель (преподаватель)Класс(ы): 6 классПредмет(ы): ЛитератураКраткое описание: Обучение анализу стихотворения Разработка урока литературы в 6 классе Тема: "Анализ стихотворения Пушкина "Узник" Ход урока: а) Опрос по домашнему заданию. (Несколько уч-ся получили задание подготовить рассказ о жизни Пушкина в Петербурге и Кишинёве) б) Повторение понятий "лирический герой", "стихотворная строфа", "стих", "композиция". Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Узник" Задания: а) Прочитать стихотворение про себя. б) Найти слово-образ (уточняется понятие) в первом стихе: "решётка". в) Определить по этому слову главную тему стихотворения: неволя и переживание личности, оказавшейся в этой неволе. г) Как достигается в стихотворении усиление образа неволи лирического героя ? (орёл) д) Почему именно эту птицу изобразил Пушкин рядом с узником?Учащиеся делают вывод о схожести образов, удвоении образа: человек и орёл должны быть свободными. Нелепость цепей и решёток.е) Какими поэтическими средствами выражен мотив узничества? Введение нового термина "приём контраста". Орёл молодой и неволя, мир узника в темнице и мир за решёткой.Нахождение эпитетов.ж) Как возникает общее желание воли, мотив устремлённости к другой жизни? ("Давай улетим")з) Перечитав третью строфу, устно нарисовать картину мира, куда устремлены мечты лирического героя. Какие слова-образы помогли вам это сделать? (морские края, гора, ветер) Какими красками вы воспользовались?и) Как развивается композиция стихотворения?Введение нового понятия: "Композиция лирического произведения ~ развитие темы и мыслей лирического героя", (запись в тетради)ВЫВОД: Происходит смена настроения лирического героя и, следовательно, меняется интонация при чтении стихотворения. к) Проследив по тексту стихотворения развитие чувств и мыслей лирического героя, ещё раз прочитать стихотворение про себя. Прослушивание и обсуждение чтения учащимися стихотворения "Узник". Домашнее задание: Выучить стихотворение наизусть.