В футбольном турнире участвуют 25 команд. Возможно, чтобы на каком то этапе каждой ??оманды было бы сыграно точно:
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В футбольном турнире участвуют 25 команд. Возможно, чтобы на каком то этапе каждой ??оманды было бы сыграно точно:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждой командой было сыграно по 24 игры в каждом туре
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