В футбольном турнире участвуют 25 команд. Возможно, чтобы на каком то этапе каждой ??оманды было бы сыграно точно:

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В футбольном турнире участвуют 25 команд. Возможно, чтобы на каком то этапе каждой ??оманды было бы сыграно точно:

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