Какие проблемы,поставленные Грибоедовым в пьесе "Горе от ума", актуальны и в наши дни?

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Комедия «Горе от ума» , написанная А. С. Грибоедовым в начале века, актуальна и для сегодняшней России. В этом произведении автор со всей глубиной раскрывает пороки, поразившие российское общество начала прошлого века. Однако, читая это произведение, мы находим в нем и героев нынешних дней. Имена персонажей комедии не случайно стали нарицательными. В образе Фамусова мы без труда можем найти знакомые черты нашего современника. Ведь до сих пор многие используют в своей жизни ту же шкалу ценностей, какая была у русского барства в XIX века. А бюрократия. Бюрократия, ставшая уже общественным явлением, держится на этих самых Фамусовых. То же можно сказать про Молчалина и Скалозуба. Главные цели их жизни является карьера, положение в обществе и все, что с этим связано. Они привыкли к «легкому» хлебу, которым вознаграждаются за низкопоклонство, подхалимство. Эти герои Грибоедова составляют ту прослойку общества, которая всегда безропотно выслуживается перед властью, какой бы она ни была. Именно такие люди служат опорой в антидемократическом государстве, в чем убеждает наша история. Поэтому мы можем говорить и об актуальности для сегодняшнего дня таких героев, как Чацкий. В нем писатель воплотил многие качества передового человека своей эпохи. По своим убеждениям он близок к декабристам. Он отрицательно относится к крепостному праву, жесткости помещиков, карьеризму, чинопочитанию, невежеству, к идеалам « века минувшего» . Чацкий провозглашает гуманность, уважение к простому человеку, службу делу, а не лицам, свободу мысли. Он утверждает прогрессивные идеи современности, процветание науки и искусства, уважение к национальному языку и культуре, к просвещению. И эти идеи Чацкого очень актуальны в наше время. Сейчас мы активно перенимаем черты Запада: образование, культура, форма правления, поведение. Мы без уважения относимся к нашей культуре, образованию, языку. Россия самобытна, и в этом ее уникальность. А нас хотят подогнать под западные рамки. Рамки, которые поработят нас, уничтожат. Все герои не однолинейны, состоят не из одних пороков или одних добродетелей, а являются сложными, противоречивыми, динамичными персонажами, проявляющими на протяжении драматургического действия разные черты. Создание сложных характеров, носящих общечеловеческие черты и обладающих индивидуальной выразительностью, самобытностью, делает комедию актуальной на все времена. Гончаров в своей статье « Мильон терзаний» писал о «Горе от ума» , - что оно « все живет своею нетленною жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности» . Мы полностью разделяем его мнение. Ведь писатель нарисовал реальную картину нравов, создал живых персонажей. Настолько живых, что они дожили до наших времен.