Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали. Один из них вытачивает 7 деталей в час. У какого рабочего производительность труда больше? На сколько деталей больше в час он вытачивает?

Математика

Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали. Один из них вытачивает 7 деталей в час. У какого рабочего производительность труда больше? На сколько деталей больше в час он вытачивает?

Автор: Гость