Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали. Один из них вытачивает 7 деталей в час. У какого рабочего производительность труда больше? На сколько деталей больше в час он вытачивает?
Математика
Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали. Один из них вытачивает 7 деталей в час. У какого рабочего производительность труда больше? На сколько деталей больше в час он вытачивает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144:8 = 18 деталей в час вытачивают вместе 18-7 = 9 вытачивает второй рабочий На 2 больше вытачивает 2-й рабочий от первого
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