В игре Морской бой на поле 10х10 располагают 1 четырех палубный корабль 2 трех палубных корабля 3 двух палубных корабля и 4 одно палубных корабля какова вероятность того что игрок не видя размещения кораблей на игровом поле и с...

Математика

В игре Морской бой на поле 10х10 располагают 1 четырех палубный корабль 2 трех палубных корабля 3 двух палубных корабля и 4 одно палубных корабля какова вероятность того что игрок не видя размещения кораблей на игровом поле и сделав один выстрел попадет хотя бы в один трех палубный корабль

Автор: Гость