В игре Морской бой на поле 10х10 располагают 1 четырех палубный корабль 2 трех палубных корабля 3 двух палубных корабля и 4 одно палубных корабля какова вероятность того что игрок не видя размещения кораблей на игровом поле и с...

Математика
В игре Морской бой на поле 10х10 располагают 1 четырех палубный корабль 2 трех палубных корабля 3 двух палубных корабля и 4 одно палубных корабля какова вероятность того что игрок не видя размещения кораблей на игровом поле и сделав один выстрел попадет хотя бы в один трех палубный корабль
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность того что игрок попадёт в трёх палубный корабль 2 к 100
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