8 разделить на 5 решите плиз дам 150 баллов
Математика
8 разделить на 5 решите плиз дам 150 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что все понятно. Немного ошиблась, там вместо 0 должна быть единица.
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