158=....с...д....е=....с....е=.....д....е
Математика
158=....с...д....е=....с....е=.....д....е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 с, 50 д, 8 ед=15 с, 8 ед=5 д, 8 е но я не сильно уверяна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали. Один из них вытачивает 7 деталей в час. У какого рабочего производительность труда ...
Другие предметы
Русский язык
Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Русский язык 8+4 б Дано предложение; "Новый ??лассный нашего класса-классный!" Сколько в этом предложени...
Литература
Русский язык