В чем заключается биологическая значение соцветий
Биология
В чем заключается биологическая значение соцветий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они в основном предназначены для насекомых,Потому что одиночные цветки трудно заметить,а вот соцветия другое дело.Это основная роль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите: 1)12 целых 1/4-(7 целых 1/3+1 целых 1/6)=? 2)9 целых:6 целых-4 целых 2/11:2 целых=? Ре??ите пожалуйста примеры, за ранее огромное ...
Литература
Английский язык
Русский язык
Одним из значений слова стол в древнерусском языке было престол( трон княжения). С??ол (престол) находился в столице княжества. На престолах воссед...