В чем заключается биологическая значение соцветий

Биология
В чем заключается биологическая значение соцветий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они в основном предназначены для насекомых,Потому что одиночные цветки трудно заметить,а вот соцветия другое дело.Это основная роль.
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