SOOOOOS!!! Задание выполнить действие: (х+9\х-6):3х^2-18х+27\х^2-36

Алгебра
SOOOOOS!!! Задание выполнить действие: (х+9\х-6):3х^2-18х+27\х^2-36
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Гость:
Вроде бы так....................
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