А что тут указательное местоимение ??? В словах ( и в эту же минуту )
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А что тут указательное местоимение ??? В словах ( и в эту же минуту )
Ответ(ы):
Гость:
Эту - указательное местоимение. Ещё: Тот, этот, такой, таков, столько, этакий (устар.), экий (устар.), сей (устар.), оный (устар.)
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