А для производство для одного тонны куриного мяса требует от до тонн воды

Химия
А для производство для одного тонны куриного мяса требует от до тонн воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 3500тонн до 5700 Вмесимость одного комплекта 27720 до 5000тонн в год
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