А)Из 8кг свежих фруктов получается 2кг500г сухофруктов.Сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов? СРОЧНО!!!

Математика
А)Из 8кг свежих фруктов получается 2кг500г сухофруктов.Сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов? СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8   - 2.5 152  - х х = 152 * 2.5 8 = 47. 5 кг сухофруктов получится
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