А)Из 8кг свежих фруктов получается 2кг500г сухофруктов.Сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов? СРОЧНО!!!
Математика
А)Из 8кг свежих фруктов получается 2кг500г сухофруктов.Сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов? СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - 2.5 152 - х х = 152 * 2.5 8 = 47. 5 кг сухофруктов получится
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