Обособленные обстоятельства выраженные одиночным деепричастием 5 предложении , и деепричастным оборотом 5 предложении

Гость: Гость:

Испугавшись, я тут же сорвалась с места. Помедлив, Сашка всё же ответил на мой вопрос. Выдохнув, я постаралась успокоиться, что получалось крайне сложно. Хохотнув, лучший друг скрылся за многочисленными деревьями. Катя, спотыкнувшись, чуть было не упала, но подоспевший вовремя Дима подхватил её на руки. Затаив дыхание, я внимательно наблюдал за каждым её движением. Я опрокинулся на спинку стула, закрывая глаза. Закатное солнце гигантским костром догорало на западе, бросая на горизонт жадные темно-красные лучи. Мне стало не по себе только об одной мысли об этом, но, стараясь не выдать своей реакции, я ухмыльнулся. Вспоминая многочисленные события вчерашнего дня, я ужаснулся собственной недальновидности и нетактичности.