Какие экологические проблемы возникают в степи по вине человека

Окружающий мир
Какие экологические проблемы возникают в степи по вине человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные занесены в красную книгу. Растения на гране исчезновения. Загрязнение рек, озер, морей.
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