Почему отец сново полюбил васю? Разказ,,В дурном обществе.
Литература
Почему отец сново полюбил васю? Разказ,,В дурном обществе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, потому что отец уже отошел от смерти матери и понял, что был не прав по отношению к Васе. Он увидел как живут бедные люди, и он не хочет чтобы с Васей и его сестрой случилось то же самое.
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