А)Как изменится сумма,если одно слагаемое увеличить на 28,а другое меньшить на 15? б)Одно из слагаемых увеличили на 3.На сколько надо увеличить второе слагаемое,чтобы сумма увеличилась на 14? в)Одно из слагаемых увеличили на ...

Математика
А)Как изменится сумма,если одно слагаемое увеличить на 28,а другое меньшить на 15? б)Одно из слагаемых увеличили на 3.На сколько надо увеличить второе слагаемое,чтобы сумма увеличилась на 14? в)Одно из слагаемых увеличили на 8.Как надо именить второе слагаемое,чтобы сумма:а)увеличилась на 3;б)меньшилась на 15?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сумма увеличится на 13 б) на 11 в) а) уменьшить на 5 б) уменьшить на 23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите #1Срочно!У нас тест
Ответить
Русский язык
Изложение 2 класс про собаку найда
Ответить
Математика
1-2*3+4+5*6*7+8*9 расставь скобки
Ответить
Литература
Из-за какого языка заимствовано слово фольклор
Ответить
Окружающий мир
В старинном классе были бра?
Ответить