А)Как изменится сумма,если одно слагаемое увеличить на 28,а другое меньшить на 15? б)Одно из слагаемых увеличили на 3.На сколько надо увеличить второе слагаемое,чтобы сумма увеличилась на 14? в)Одно из слагаемых увеличили на ...

Математика

А)Как изменится сумма,если одно слагаемое увеличить на 28,а другое меньшить на 15? б)Одно из слагаемых увеличили на 3.На сколько надо увеличить второе слагаемое,чтобы сумма увеличилась на 14? в)Одно из слагаемых увеличили на 8.Как надо именить второе слагаемое,чтобы сумма:а)увеличилась на 3;б)меньшилась на 15?

Автор: Гость