А какой олимпийской богини идет речь в отрывке из гимна Гомера славную пить начин??ю богиню деву достойную градов защитницу полную мощь и родила Иисуса много мудрых район вес из головы он священный родился в полных доспехах Гер...
История
А какой олимпийской богини идет речь в отрывке из гимна Гомера славную пить начин??ю богиню деву достойную градов защитницу полную мощь и родила Иисуса много мудрых район вес из головы он священный родился в полных доспехах Гера Афина Артемида Афродита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В доспехах родилась из головы зевса богиня Афина ..............................................
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