А перед глазами всё рябила вода и поплавки на ней синтаксический разбор
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А перед глазами всё рябила вода и поплавки на ней синтаксический разбор
Ответ(ы):
Гость:
Вода - подлежащее(подчеркиваем линией), поплавки - также подледащее. Рябила - сказуемое(подчеркиваем двумя линиями). Перед - обстоятельство(подчёркиваем пунктиром с точкой -•-•-). Глазами - дополнение(подчёркиваем пунктиром). На ней - также дополнение.
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