А) Путешественники три дня плыли на плоту, который двигался с одинаковой скорость??. В первый день они проплыли 24км, а во второй - 20км, а в третий - 18км. На весь этот путь они затратили 31 ч. Сколько часов двигался плот в ка...

Математика

А) Путешественники три дня плыли на плоту, который двигался с одинаковой скорость??. В первый день они проплыли 24км, а во второй - 20км, а в третий - 18км. На весь этот путь они затратили 31 ч. Сколько часов двигался плот в каждые из трёх дней? б) За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок. В первый день он работал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа, работая с одинаковой производительностью. сколько страниц путевых заметок писал путешественник в каждый из этих трёх дней? Можно пожалуйста чтобы сделали и написали все действия :)

Автор: Гость