А) Путешественники три дня плыли на плоту, который двигался с одинаковой скорость??. В первый день они проплыли 24км, а во второй - 20км, а в третий - 18км. На весь этот путь они затратили 31 ч. Сколько часов двигался плот в ка...
Математика
А) Путешественники три дня плыли на плоту, который двигался с одинаковой скорость??. В первый день они проплыли 24км, а во второй - 20км, а в третий - 18км. На весь этот путь они затратили 31 ч. Сколько часов двигался плот в каждые из трёх дней? б) За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок. В первый день он работал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа, работая с одинаковой производительностью. сколько страниц путевых заметок писал путешественник в каждый из этих трёх дней? Можно пожалуйста чтобы сделали и написали все действия :)
Ответ(ы):
Гость:
24+20+18=62км всего проплыли 62/31=2 км/ч скорость плота 24/2=12 ч в 1-ый день 20/2=10 ч. во 2-ой день 18/2=9 ч в 3-ий день
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