Письмо другу. Написать письмо другу. задание 2 класса.

Гость: Гость:

Привет Петя! Как у тебя дела?У меня все отлично, я ходил кататься на каток и лепил снеговика на каникулах. А что делал ты? Мне на новый год подарили машинку у нее открываются дверцы и отсоединяется бампер. Ты приедешь к нам в гости? Мы смогли бы поиграть в машинки. Погода у нас чудесная, на улице не слишком холодно. В такую погоду можно поиграть в снежки, так как снег очень мягкий. Какая у тебя погода? Жду ответа, с любовью Вася.