напиши пять вопросов начинающихся с What....,How...,Where....,Who...,What colour....

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напиши пять вопросов начинающихся с What....,How...,Where....,Who...,What colour....
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Ответ(ы):
Гость:
What are you doing? how do you spell your last name? where do you want to go? who do you want to speak? what color is your hair?
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